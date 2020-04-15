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      В Днепре накрыли преступную группировку, причастную к 18 терактам: детали и фото

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      СБУ задержала преступную группировку в Днепре / Фото пресс-центр СБУ

      СБУ разоблачила и блокировала преступную группировку в Днепре. Ее участники причастны к совершению терактов в разных регионах Украины. Руководитель группировки – криминальный авторитет из Крыма по прозвищу "Ариец", который ранее уже был неоднократно судим.

      Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе – на заказе других людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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      Более того – задержанные координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

      Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории России, стран Евросоюза и Ближнего Востока. Участники группировки причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях,
      – говорится в сообщении.

      Так, злоумышленники минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди.


      В Днепре разоблачили преступную группировку / Фото пресс-служба СБУ


      В домах криминальных авторитетов обнаружили оружие / Пресцентр СБУ

      Во время обысков в домах, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц.

      Также работники спецслужбы обнаружили почти 200 тысяч гривен, более 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем.


      Также работники СБУ нашли деньги / Фото пресс-центр СБУ

      Оружие уже направили на экспертизу.

      Главарям группировки уже сообщили о подозрении и избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


      Задержание злоумышленников / Фото пресс-центр СБУ


      Задержали преступную группировку в Днепре / Фото пресс-центр СБУ


      Задержание участника преступной группировки / Фото пресс-центр СБУ

      Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Теракт СБУ
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