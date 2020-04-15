В Днепре накрыли преступную группировку, причастную к 18 терактам: детали и фото
СБУ разоблачила и блокировала преступную группировку в Днепре. Ее участники причастны к совершению терактов в разных регионах Украины. Руководитель группировки – криминальный авторитет из Крыма по прозвищу "Ариец", который ранее уже был неоднократно судим.
Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе – на заказе других людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Более того – задержанные координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.
Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории России, стран Евросоюза и Ближнего Востока. Участники группировки причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях,
– говорится в сообщении.
Так, злоумышленники минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди.
В Днепре разоблачили преступную группировку / Фото пресс-служба СБУ
В домах криминальных авторитетов обнаружили оружие / Пресцентр СБУ
Во время обысков в домах, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц.
Также работники спецслужбы обнаружили почти 200 тысяч гривен, более 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем.
Также работники СБУ нашли деньги / Фото пресс-центр СБУ
Оружие уже направили на экспертизу.
Главарям группировки уже сообщили о подозрении и избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Задержание злоумышленников / Фото пресс-центр СБУ
Задержали преступную группировку в Днепре / Фото пресс-центр СБУ
Задержание участника преступной группировки / Фото пресс-центр СБУ
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.
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