У Дніпрі накрили злочинну групу, причетну до 18 терактів: деталі та фото

СБУ викрила і блокувала злочинну групу у Дніпрі. Її учасники причетні до здійснення терактів у різних регіонах України. Керівник угруповання – кримінальний авторитет із Криму на прізвисько "Арієць", який раніше вже був неодноразово засуджений.

Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі – на замовленні інших осіб. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Ба більше – затримані координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії.

Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Росії, країн Євросоюзу та Близького Сходу. Учасники групи причетні до вчинення близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях,

– мовиться у повідомленні.

Так, зловмисники мінували та підпалювали житлові та комерційні будівлі, в яких перебували люди.



У Дніпрі викрили злочинну групу / Фото пресслужба СБУ



У помешканнях кримінальних авторитетів виявили зброю / Пресцентр СБУ

Під час обшуків у помешканнях, транспортних засобах та офісних приміщеннях фігурантів співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 набоїв, гранати, електронні та паперові носії інформації, у тому числі з відомостями стосовно об’єктів нападів та потерпілих осіб.

Також працівники спецслужби виявили майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро, отриманих злочинним шляхом.



Також працівники СБУ знайшли гроші / Фото пресцентр СБУ

Зброю вже направили на експертизу.

Ватажкам угруповання вже повідомили про підозру та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Затримання зловмисників / Фото пресцентр СБУ



Затримали злочинну групу у Дніпрі / Фото пресцентр СБУ



Затримання учасника злочинної групи / Фото пресцентр СБУ

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для розшуку та притягнення до відповідальності всіх учасників групи. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до вчинення інших злочинів, у тому числі у замовних вбивствах.