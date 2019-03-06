В Днепре вспыхнула стрельба: задержан криминальный авторитет и его подельники

В Днепре 6 марта вспыхнула стрельба на пересечении улиц Троицкая и Староказацкая. Это произошло во время того, как спецподразделение КОРД задержало группу из 4 человек. Один из задержанных – криминальный авторитет Владимир Щегольков по кличке "Ариец".

Четырех задержанных положили на асфальт лицом вниз. Их окружили правоохранители. Эти персоны могут быть членами преступной группировки, причастной к поджогам.

Читайте также: В Киеве убит бизнесмен Сергей Киселев, связанный с делом "бриллиантовых прокуроров"

Во время задержания раздались выстрелы. На стекле автомобиля Porsche со стороны водителя видны следы от пуль.

Сейчас правоохранители проверяют автомобили на наличие оружия. На время проведения оперативных мероприятий улицу Староказацкую перекрыли.

В полиции обещают прокомментировать подробности спецоперации в ближайшее время.

Новость дополняется...

На Староказацкой спецподразделение КОРД Проводит задержание Опубліковано Информатор Середа, 6 березня 2019 р.

Что известно о Владимире Щеголькове "Арийце"?

Криминальный авторитет был судим в 2000, 2003, 2008, 2010 годах в Крыму. Известен тем, что организовал систему выезда заключенных из мест лишения свободы. В это время проводил встречи с "королями" преступного мира.