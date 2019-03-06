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      В Днепре вспыхнула стрельба: задержан криминальный авторитет и его подельники

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      В Днепре КОРД со стрельбой задержал 4 человек, среди которых был криминальный авторитет "Ариец"
      В Днепре КОРД со стрельбой задержал 4 человек, среди которых был криминальный авторитет "Ариец" / Opentv.media

      В Днепре 6 марта вспыхнула стрельба на пересечении улиц Троицкая и Староказацкая. Это произошло во время того, как спецподразделение КОРД задержало группу из 4 человек. Один из задержанных – криминальный авторитет Владимир Щегольков по кличке "Ариец".

      Четырех задержанных положили на асфальт лицом вниз. Их окружили правоохранители. Эти персоны могут быть членами преступной группировки, причастной к поджогам.

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      Во время задержания раздались выстрелы. На стекле автомобиля Porsche со стороны водителя видны следы от пуль.

      Сейчас правоохранители проверяют автомобили на наличие оружия. На время проведения оперативных мероприятий улицу Староказацкую перекрыли.

      В полиции обещают прокомментировать подробности спецоперации в ближайшее время.

      Новость дополняется...

      На Староказацкой спецподразделение КОРД Проводит задержание

      Опубліковано Информатор Середа, 6 березня 2019 р.

      Что известно о Владимире Щеголькове "Арийце"?
      Криминальный авторитет был судим в 2000, 2003, 2008, 2010 годах в Крыму. Известен тем, что организовал систему выезда заключенных из мест лишения свободы. В это время проводил встречи с "королями" преступного мира.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Оружие Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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