В Донецкой области молодчики с игрушечным пистолетом ограбили компьютерный клуб

В Славянске, в Донецкой области, полицейские задержали двух братьев, которые ограбили компьютерный клуб, "вооружившись" игрушечным пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

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Нападавшие в масках ворвались в заведение и, угрожая "пистолетом", требовали отдать все деньги из кассы.

19-летняя работница клуба, находясь в сильном стрессе, отдала всю прибыль той смены – 3950 гривен.

Уже через несколько часов злоумышленники были задержаны. Ими оказались жители Славянске 1995 и 1996 рождения. Мужчины объяснили, что совершили преступление, потому что нуждались в средствах для оформления документов, а пистолет, которым они угрожали работникам заведения, был игрушечным,

– отметили в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Разбой". Молодым людям грозит до 12 лет за решеткой.