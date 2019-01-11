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      В Донецкой области молодчики с игрушечным пистолетом ограбили компьютерный клуб

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      В Донецкой области молодчики с игрушечным пистолетом ограбили компьютерный клуб
      / Фото из открытых источников

      В Славянске, в Донецкой области, полицейские задержали двух братьев, которые ограбили компьютерный клуб, "вооружившись" игрушечным пистолетом.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

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      Нападавшие в масках ворвались в заведение и, угрожая "пистолетом", требовали отдать все деньги из кассы.

      19-летняя работница клуба, находясь в сильном стрессе, отдала всю прибыль той смены – 3950 гривен.

      Уже через несколько часов злоумышленники были задержаны. Ими оказались жители Славянске 1995 и 1996 рождения. Мужчины объяснили, что совершили преступление, потому что нуждались в средствах для оформления документов, а пистолет, которым они угрожали работникам заведения, был игрушечным,
      – отметили в сообщении.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Разбой". Молодым людям грозит до 12 лет за решеткой.

      Теги: Новости Украины Полиция Славянск Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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