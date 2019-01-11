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      На Донеччині молодики з іграшковим пістолетом пограбували комп'ютерний клуб

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      На Донеччині молодики з іграшковим пістолетом пограбували комп'ютерний клуб
      / Фото з відкритих джерел

      У Слов'янську, що у Донецькій області, поліцейські затримали двох братів, які пограбували комп'ютерний клуб, "озброївшись" іграшковим пістолетом.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Донецькій області. 

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      Нападники у масках увірвались в заклад і, погрожуючи "пістолетом", вимагали віддати всі гроші з каси.

      19-річна працівниця клубу, перебуваючи у сильному стресі, віддала весь прибуток тієї зміни – 3950 гривень. 

      Вже через кілька годин зловмисники були затримані. Ними виявилися мешканці Слов'янську 1995 та 1996 років народження. Чоловіки пояснили, що вчинили злочин, бо потребували грошей на оформлення документів, а пістолет, яким вони погрожували працівникам закладу, був іграшковим,
      – зазначили у повідомленні. 

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Розбій". Молодикам загрожує до 12 років за ґратами.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Слов'янськ Поліція
      Джерело: 24 Канал
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