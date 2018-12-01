У Канаді охоронці ювелірної крамниці розігнали грабіжників декоративними мечами: відео

У канадському містечку Місісаґа, що у провінції Онтаріо, зловмисники хотіли пограбувати ювелірну крамницю, проте їх зупинили декоративні мечі.

Відео невдалого пограбування, яке виклали власники магазину, розлетілось мережею.

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На ньому видно, як грабіжники у масках, розбивши вікно, намагаються проникнути всередину.

Stunning video.



Owners of Ashok Jewellers in Mississauga sent me this surveillance footage — three people using swords to fend off a daylight robbery attempt on Wednesday. @globalnewsto pic.twitter.com/UjDb1kn2w7 — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 22 листопада 2018 р.

Проте співробітники крамниці не розгубились. Вони схопили мечі, які були лише декором у магазині, і кинулись на грабіжників.

Peel Regional Police say they’re uncertain of the weapons the robbers had at the time, but believe at least one had a gun.

Don’t recommend the public to do what these men did and fight back. Could’ve ended up being much worse. @globalnewsto pic.twitter.com/nqBOKcnnL7 — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 22 листопада 2018 р.

У мережі захоплюються мужністю працівників ювелірного магазину, адже нападники мали при собі пістолети, й історія могла закінчитись більш трагічно.

Ніхто, на щастя, не постраждав. Проте нападникам вдалося втекти. Наразі їх шукає поліція.