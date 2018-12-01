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      У Канаді охоронці ювелірної крамниці розігнали грабіжників декоративними мечами: відео

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      Пограбувати ювелірну крамницю таки не вдалося
      Пограбувати ювелірну крамницю таки не вдалося / Фото з відкритих джерел

      У канадському містечку Місісаґа, що у провінції Онтаріо, зловмисники хотіли пограбувати ювелірну крамницю, проте їх зупинили декоративні мечі.

      Відео невдалого пограбування, яке виклали власники магазину, розлетілось мережею.

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      На ньому видно, як грабіжники у масках, розбивши вікно, намагаються проникнути всередину.

      Проте співробітники крамниці не розгубились. Вони схопили мечі, які були лише декором у магазині, і кинулись на грабіжників. 

      У мережі захоплюються мужністю працівників ювелірного магазину, адже нападники мали при собі пістолети, й історія могла закінчитись більш трагічно. 

      Ніхто, на щастя, не постраждав. Проте нападникам вдалося втекти. Наразі їх шукає поліція. 

      Теги: Курйозні новини Канада
      Джерело: 24 Канал
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