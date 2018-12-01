У Канаді охоронці ювелірної крамниці розігнали грабіжників декоративними мечами: відео
У канадському містечку Місісаґа, що у провінції Онтаріо, зловмисники хотіли пограбувати ювелірну крамницю, проте їх зупинили декоративні мечі.
Відео невдалого пограбування, яке виклали власники магазину, розлетілось мережею.
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На ньому видно, як грабіжники у масках, розбивши вікно, намагаються проникнути всередину.
Проте співробітники крамниці не розгубились. Вони схопили мечі, які були лише декором у магазині, і кинулись на грабіжників.
У мережі захоплюються мужністю працівників ювелірного магазину, адже нападники мали при собі пістолети, й історія могла закінчитись більш трагічно.
Ніхто, на щастя, не постраждав. Проте нападникам вдалося втекти. Наразі їх шукає поліція.
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