В Канаде охранники ювелирного магазина разогнали грабителей декоративными мечами: видео

В канадском городке Мисисага, что в провинции Онтарио, злоумышленники хотели ограбить ювелирный магазин, однако их остановили декоративные мечи.

Видео неудачного ограбления, которое выложили владельцы магазина, разлетелось сетью.

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На нем видно, как грабители в масках, разбив окно, пытаются проникнуть внутрь.

Stunning video.



Owners of Ashok Jewellers in Mississauga sent me this surveillance footage — three people using swords to fend off a daylight robbery attempt on Wednesday. @globalnewsto pic.twitter.com/UjDb1kn2w7 — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 22 листопада 2018 р.

Однако сотрудники магазина не растерялись. Они схватили мечи, которые были только декором в магазине, и бросились на грабителей.

Peel Regional Police say they’re uncertain of the weapons the robbers had at the time, but believe at least one had a gun.

Don’t recommend the public to do what these men did and fight back. Could’ve ended up being much worse. @globalnewsto pic.twitter.com/nqBOKcnnL7 — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 22 листопада 2018 р.

В сети восхищаются мужеством работников ювелирного магазина, ведь нападающие имели при себе пистолеты, и история могла закончиться более трагично.

Никто, к счастью, не пострадал. Однако нападавшим удалось скрыться. Сейчас их ищет полиция.