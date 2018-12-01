В Канаде охранники ювелирного магазина разогнали грабителей декоративными мечами: видео
В канадском городке Мисисага, что в провинции Онтарио, злоумышленники хотели ограбить ювелирный магазин, однако их остановили декоративные мечи.
Видео неудачного ограбления, которое выложили владельцы магазина, разлетелось сетью.
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На нем видно, как грабители в масках, разбив окно, пытаются проникнуть внутрь.
Однако сотрудники магазина не растерялись. Они схватили мечи, которые были только декором в магазине, и бросились на грабителей.
В сети восхищаются мужеством работников ювелирного магазина, ведь нападающие имели при себе пистолеты, и история могла закончиться более трагично.
Никто, к счастью, не пострадал. Однако нападавшим удалось скрыться. Сейчас их ищет полиция.
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