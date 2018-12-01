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      В Канаде охранники ювелирного магазина разогнали грабителей декоративными мечами: видео

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      Ограбить ювелирный магазин таки не удалось
      Ограбить ювелирный магазин таки не удалось / Фото из открытых источников

      В канадском городке Мисисага, что в провинции Онтарио, злоумышленники хотели ограбить ювелирный магазин, однако их остановили декоративные мечи.

      Видео неудачного ограбления, которое выложили владельцы магазина, разлетелось сетью.

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      На нем видно, как грабители в масках, разбив окно, пытаются проникнуть внутрь.

      Однако сотрудники магазина не растерялись. Они схватили мечи, которые были только декором в магазине, и бросились на грабителей. 

      В сети восхищаются мужеством работников ювелирного магазина, ведь нападающие имели при себе пистолеты, и история могла закончиться более трагично.

      Никто, к счастью, не пострадал. Однако нападавшим удалось скрыться. Сейчас их ищет полиция.

      Теги: Канада Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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