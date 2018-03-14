В Донецкой области найден мертвый мужчина в военной форме
Во вторник, 13 марта, в Донецкой области мирные жители нашли мужчину в военной форме между селами Ивано-Дарьевка и Спорное. При мужчине не было никаких документов, удостоверяющих его личность.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Тело мужчины доставлено в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз Главного управления Нацполиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.
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Сейчас сотрудниками полиции и Военной службы правопорядка ВСУ осуществляются мероприятия по идентификации тела.
Источник: 24 Канал
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