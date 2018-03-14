В Донецкой области найден мертвый мужчина в военной форме

В Донецкой области нашли тело мужчины в военной форме / Иллюстративное фото

Во вторник, 13 марта, в Донецкой области мирные жители нашли мужчину в военной форме между селами Ивано-Дарьевка и Спорное. При мужчине не было никаких документов, удостоверяющих его личность.