На Донеччині знайдено мертвого чоловіка у військовій формі
У вівторок, 13 березня, на Донеччині мирні жителі знайшли чоловіка у військовій формі між селами Івано-Дар'ївка та Спірне. При чоловікові не було жодних документів, які б засвідчували його особу.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Тіло чоловіка доставлено до Бахмутського відділення бюро судово-медичних експертиз Головного управління Нацполіції в Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи.
Читайте також: В Києві на вокзалі знайшли тіло військового, що воював на Донбасі
Наразі працівники поліції та Військової служби правопорядку ЗСУ здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі