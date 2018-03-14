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На Донеччині знайдено мертвого чоловіка у військовій формі

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На Донеччині знайшли тіло чоловіка у військовій формі
На Донеччині знайшли тіло чоловіка у військовій формі / Ілюстративне фото

У вівторок, 13 березня, на Донеччині мирні жителі знайшли чоловіка у військовій формі між селами Івано-Дар'ївка та Спірне. При чоловікові не було жодних документів, які б засвідчували його особу.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Тіло чоловіка доставлено до Бахмутського відділення бюро судово-медичних експертиз Головного управління Нацполіції в Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи.

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Наразі працівники поліції та Військової служби правопорядку ЗСУ здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.

Теги: Новини України Жертви Новини Донецька Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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