На Донеччині знайдено мертвого чоловіка у військовій формі

У вівторок, 13 березня, на Донеччині мирні жителі знайшли чоловіка у військовій формі між селами Івано-Дар'ївка та Спірне. При чоловікові не було жодних документів, які б засвідчували його особу.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Тіло чоловіка доставлено до Бахмутського відділення бюро судово-медичних експертиз Головного управління Нацполіції в Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи. Читайте також: В Києві на вокзалі знайшли тіло військового, що воював на Донбасі Наразі працівники поліції та Військової служби правопорядку ЗСУ здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.