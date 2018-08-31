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В Донецкой области полиция и ГСЧС проверяют школы перед началом учебного года

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В Донецкой области полиция и ГСЧС проверяют школы перед началом учебного года
/ Полиция Донеччины

В Донецкой области перед началом учебного года полиция вместе с ГСЧС проверяют учебные заведения на отсутствие взрывчатых и других опасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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В Донецкой области работают 522 школы. В 2018 году их двери распахнутся более чем для 160 тысяч детей, а в первые классы придет 17,8 тысяч учеников. Перед началом занятий все учебные заведения проверяет полиция и ГСЧС, уделяя особое внимание школам на линии разграничения, таких в прифронтовом регионе 54.

Взрывотехники тщательно осматривают классы, подвалы, чердаки, спортивные площадки и пришкольную территорию. После обследования полиция берет школу под охрану. Правоохранители также проинструктировали педагогов по безопасности в школе, напомнив алгоритм действий при выявлении школьниками незнакомого предмета и правила эвакуации,
– говорится в сообщении полиции.

Праздник первого звонка в некоторых школах начнется 1 сентября, в других – 3 сентября. В эти дни в каждой школе будут дежурить патрули полиции, а торжественные мероприятия посетят руководители отделов и отделений, чтобы поздравить детей с началом учебного года.

"Одновременно в рамках подготовки к учебному году, полицейские развернули информационную кампанию, чтобы даже самые маленькие школьники знали, что делать в опасной ситуации", – добавили правоохранители.

В Донецкой области работают 522 школы


Полиция и ГСЧС проверяют школы перед началом учебного года


Школам на линии разграничения уделяют особенное внимание


В торжественные дни в каждой школе будут дежурить патрули полиции

Напомним, Минобороны сообщило, что по состоянию на 1 августа 2018 в зоне проведения ООС от мин пострадали 1858 человек, из них почти 400 – погибли.

Теги: Новости Украины Образование Полиция ГСЧС Новости Донецка
Источник: 24 канал
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