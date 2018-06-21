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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Донецкой области задержали автоматчика российских оккупационных сил

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В Донецкой области задержали автоматчика террористического батальона "Восток"
В Донецкой области задержали автоматчика террористического батальона "Восток" / Фото пресс-службы полиции

В Донецкой области задержали боевика, который служил на передовых позициях в поселке Спартак под командованием российских офицеров. Житель оккупированного Харцызска был задержан при попытке попасть на подконтрольную Украины территорию, где он собирался начать новую жизнь. После пересечения линии разграничения 30-летний мужчина был доставлен в Краматорский отдел полиции и сейчас дает показания.

В полиции рассказали детали свидетельств пророссийского боевика.

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Так, в 2014 году бывший таксист из Харцызска по приглашению своего знакомого вступил в бандформирование "Восток", получив позывной "Святой".

Командовали нашим подразделением военнослужащие армии РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке – строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи,
– рассказал пророссийский боевик.

После прохождения обучения "Святого" с другими новобранцами отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на должность автоматчика. Однако для всего наряда служба закончилась уже на следующий день.

Как рассказал боевик, во время употребления алкоголя один из боевиков по кличке "Шрам" произвел выстрел из противотанкового гранатомета, но граната упала ему под ноги и разорвалась. "Шрам" погиб, другие получили ранения.

"Святой" попал в больницу, где встретился с российским киноактером и стал "героем" пропагандистского сюжета. Травмированный боевик оказался негодным к дальнейшей службе. После нескольких лет в террористической республике житель Харцызска отправился в поисках работы и зарплаты на подконтрольную Украине территорию.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Теги: Новости России Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
Источник: 24 Канал
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