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На Донеччині затримали автоматника російських окупаційних сил

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На Донеччині затримали автоматника терористичного батальйону «Восток»
На Донеччині затримали автоматника терористичного батальйону «Восток» / Фото прес-служби поліції

На Донеччині затримали бойовика, який служив на передових позиціях у селищі Спартак під командуванням російських офіцерів. Житель окупованого Харцизька був викритий при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію, де він збирався розпочати нове життя. Після перетину лінії розмежування 30-річний чоловік був доставлений до Краматорського відділу поліції та зараз надає свідчення.

У поліції розповіли деталі свідчень проросійського бойовика.

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Так, в 2014 році колишній таксист з Харцизька на запрошення свого знайомого вступив у бандформування "Восток", отримавши позивний "Святий".

Командували нашим підрозділом військовослужбовці армії РФ, осетини. Вони і навчали військовій підготовці – стройовій, стрільбі з автомату Калашникова, метанню гранат, наданню першої медичної допомоги,
– розповів проросійський бойовик.

Після проходження навчання "Святого" з іншими новобранцями відправили на бойову позицію у Спартак, де призначили на посаду автоматника. Однак для всього наряду служба закінчилася вже наступного дня.

Як розповів бойовик, під час вживання алкоголю один з бойовиків на прізвисько "Шрам" зробив постріл з протитанкового гранатомету, але граната впала йому під ноги та розірвалася. "Шрам" загинув, інші отримали поранення.

"Святий" потрапив до лікарні, де зустрівся з російським кіноактором та став "героєм" пропагандистського сюжету. Травмований бойовик виявився не гідним до подальшої служби. Після кількох років в терористичній республіці житель Харцизька вирушив у пошуках роботи й зарплатні на підконтрольну Україні територію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теги: Новини Росії Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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