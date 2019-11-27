В ДР Конго в знак протеста подожгли здание миссии ООН: видео

В Демократической Республике Конго местные подожгли здание миссии ООН. Сделали они в знак протеста из-за того, что миротворцы ООН не могут их защитить.

Глава миссии ООН в африканской стране Лейла Зеругги заявила, что в этой ситуации миссия Организации стала просто "козлом отпущения", сообщает "Укринформ".

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Есть люди, которые манипулируют страданиями людей и используют их или против правительства, или против миссии. Мы – козел отпущения и знаем об этом. Мы понимаем и принимаем это, потому что нет выбора, кроме как выполнять свою работу и минимизировать нападения на гражданское население,

– сказала руководительница миссии.

По ее словам, местные подожгли здание ООН в знак протеста против неспособности миротворцев и правительственных войск Конго защитить местное население от боевиков так называемых "Союзных демократических сил".

"Мы сталкиваемся с проблемами, с которыми очень трудно справиться. Мы имеем выступления людей, разочарованных нападениями вооруженных групп. Всего в восточной части страны действует около сотни таких групп", – подчеркнула Лейла Зеругги.

Протесты под зданием миссии ООН в ДР Конго: смотрите видео

Что известно о миротворческой миссии ООН в ДР Конго?

Миротворческая миссия ООН действует в африканской стране с 1999 года. Участие в ней принимают и украинские миротворцы, постоянная численность которых составляет почти 200 человек. Украинская миссия действует на востоке страны – в районе наибольшей активности боевиков.



Несмотря на постоянное действие миссии ООН, боевики не прекращают атаки на гражданское население. Лишь в ноябре 2019 года было совершено 14 нападений и убито более 80 человек.