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      В ДР Конго в знак протеста подожгли здание миссии ООН: видео

      29 Читати новину українською
      Конголезцы недовольны деятельностью миротворцев / nbuviap.gov.ua

      В Демократической Республике Конго местные подожгли здание миссии ООН. Сделали они в знак протеста из-за того, что миротворцы ООН не могут их защитить.

      Глава миссии ООН в африканской стране Лейла Зеругги заявила, что в этой ситуации миссия Организации стала просто "козлом отпущения", сообщает "Укринформ".

      Интересно: Украина хочет расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО

      Есть люди, которые манипулируют страданиями людей и используют их или против правительства, или против миссии. Мы – козел отпущения и знаем об этом. Мы понимаем и принимаем это, потому что нет выбора, кроме как выполнять свою работу и минимизировать нападения на гражданское население,
      – сказала руководительница миссии.

      По ее словам, местные подожгли здание ООН в знак протеста против неспособности миротворцев и правительственных войск Конго защитить местное население от боевиков так называемых "Союзных демократических сил".

      "Мы сталкиваемся с проблемами, с которыми очень трудно справиться. Мы имеем выступления людей, разочарованных нападениями вооруженных групп. Всего в восточной части страны действует около сотни таких групп", – подчеркнула Лейла Зеругги.

      Протесты под зданием миссии ООН в ДР Конго: смотрите видео

      Что известно о миротворческой миссии ООН в ДР Конго?
      Миротворческая миссия ООН действует в африканской стране с 1999 года. Участие в ней принимают и украинские миротворцы, постоянная численность которых составляет почти 200 человек. Украинская миссия действует на востоке страны – в районе наибольшей активности боевиков.

      Несмотря на постоянное действие миссии ООН, боевики не прекращают атаки на гражданское население. Лишь в ноябре 2019 года было совершено 14 нападений и убито более 80 человек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Конго Африка Миротворческий контингент ООН
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