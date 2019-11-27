У ДР Конго на знак протесту підпалили будівлю місії ООН: відео

У Демократичній Республіці Конго місцеві підпалили будівлю місії Організації Об'єднаних Націй. Зробили вони на знак протесту через те, що миротворці ООН не можуть їх захистити.

Глава місії ООН в африканській країні Лейла Зеруггі заявила, що у цій ситуації місія Організації стала просто "цапом-відбувайлом", повідомляє "Укрінформ".

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Є люди, котрі маніпулюють стражданнями людей і використовують їх або проти уряду, або проти місії. Ми – цап-відбувайло і знаємо про це. Ми розуміємо і приймаємо це, бо не маємо вибору, крім як виконувати свою роботу й мінімізувати напади на цивільне населення,

– сказала очільниця місії.

За її словами, місцеві підпалили будівлю ООН на знак протесту проти нездатності миротворців та урядових військ ДР Конго захистити місцеве населення від бойовиків так званих "Союзних демократичних сил".

"Ми стикаємося з проблемами, з якими дуже важко впоратися. Ми маємо виступи людей, розчарованих нападами озброєних груп. Загалом у східній частині країни діє близько сотні таких груп", – підкреслила Лейла Зеруггі.

Протести під будівлею місії ООН в ДР Конго: дивіться відео

Що відомо про миротворчу місію ООН в ДР Конго?Миротворча місія ООН діє в африканській країні з 1999 року. Участь у ній беруть і українські миротворці, постійна чисельність яких становить майже 200 осіб. Українська місія діє на сході країни – у районі найбільшої активності бойовиків.



Попри постійну дію місії ООН, бойовики не припиняють атаки на цивільне населення. Лише у листопаді 2019 року було скоєно 14 нападів та вбито понад 80 осіб.