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      В ДТП под Киевом погиб известный украинский бизнесмен

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      Погиб бизнесмен Владимир Слабовский.
      Погиб бизнесмен Владимир Слабовский. / Фото из соцсетей

      В ДТП под Киевом погиб генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds и волонтер Владимир Слабовский.

      На своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил, что это был бизнесмен очень высокого класса и большой патриот Украины.

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      Известно, что мужчина родом из Донецка, а с начала войны не колеблясь оставил там собственность и бизнес.

      Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не выгоню, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским",
      – написал Бутусов.

      Слабовский много помогал украинским воинам на Востоке Украины. Его компания приобрела и оборудовала тяжелый грузовик МАН с большой душевой и стиральными машинами. Также перечислял деньги на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Новости Киева Аварии и ДТП Бизнес Жертвы
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