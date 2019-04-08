В ДТП под Киевом погиб известный украинский бизнесмен

В ДТП под Киевом погиб генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds и волонтер Владимир Слабовский.

На своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил, что это был бизнесмен очень высокого класса и большой патриот Украины.

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Известно, что мужчина родом из Донецка, а с начала войны не колеблясь оставил там собственность и бизнес.

Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не выгоню, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским",

– написал Бутусов.

Слабовский много помогал украинским воинам на Востоке Украины. Его компания приобрела и оборудовала тяжелый грузовик МАН с большой душевой и стиральными машинами. Также перечислял деньги на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу.