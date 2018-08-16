В ДТП в центре Лондона погиб личный врач королевы Елизаветы

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП в центре Лондона.

Об этом информирует ВВС.

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Мы все глубоко шокированы и расстроены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным лекарем ее Величества Королевы,

– сказал в комментарии журналистам директор Университетского колледжа лондонских больниц доктор Джилл Гаскин.

По данным СМИ, 67-летнего Питера Фишера сбил грузовик, когда он ехал на велосипеде. Несмотря на то, что медицинская помощь ему была оказана своевременно, спасти жизнь врача не удалось.

Издание Sky News отмечает, что Фишер был главным редактором журнала Homeopathy и специалистом по гомеопатии и нетрадиционной медицине.

We are shocked and saddened to learn of the passing of our esteemed colleague and friend, Dr Peter Fisher. Peter contributed so much to homeopathy research and was hugely respected both personally and professionally. He will be sorely missed. pic.twitter.com/1NSGnN0HO3 — HRI (@HRIresearch) 16 серпня 2018 р.

Он также был клиническим и научным директором по интегративной медицине Лондонского королевского госпиталя – крупнейшего в Европе поставщика услуг холистической медицины в государственном секторе.

Королеву о гибели ее личного врача уже проинформировали.



Питер Фишер был личным врачом королевы Елизаветы