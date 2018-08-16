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В ДТП в центре Лондона погиб личный врач королевы Елизаветы

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В ДТП погиб личный врач королевы Елизаветы
В ДТП погиб личный врач королевы Елизаветы / Twitter

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП в центре Лондона.

Об этом информирует ВВС.

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Мы все глубоко шокированы и расстроены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным лекарем ее Величества Королевы,
– сказал в комментарии журналистам директор Университетского колледжа лондонских больниц доктор Джилл Гаскин.

По данным СМИ, 67-летнего Питера Фишера сбил грузовик, когда он ехал на велосипеде. Несмотря на то, что медицинская помощь ему была оказана своевременно, спасти жизнь врача не удалось.

Издание Sky News отмечает, что Фишер был главным редактором журнала Homeopathy и специалистом по гомеопатии и нетрадиционной медицине.

Он также был клиническим и научным директором по интегративной медицине Лондонского королевского госпиталя – крупнейшего в Европе поставщика услуг холистической медицины в государственном секторе.

Королеву о гибели ее личного врача уже проинформировали.

Лондон ДТП загинув лікар королеви
Питер Фишер был личным врачом королевы Елизаветы

Теги: Аварии и ДТП Лондон Елизавета II Жертвы Великобритания
Источник: 24 Канал
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