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У ДТП в центрі Лондона загинув особистий лікар королеви Єлизавети

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У ДТП загинув особистий лікар королеви
У ДТП загинув особистий лікар королеви / Twitter

Особистий лікар королеви Великобританії Єлизавети II Пітер Фішер загинув у ДТП в центрі Лондона.

Про це інформує ВВС.

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Ми всі глибоко шоковані і засмучені, дізнавшись, що доктор Пітер Фішер трагічно загинув в ДТП вчора. Пітер був директором з досліджень Королівської Лондонської лікарні комплексної медицини Лондонського університету і особистим лікарем її Величності Королеви,
– сказав у коментарі журналістам директор Університетського коледжу лондонських лікарень доктор Джилл Гаскін.

За даними ЗМІ, 67-річного Пітера Фішера збила вантажівка, коли він їхав велосипедом. Попри те, що медична допомога йому була надана своєчасно, врятувати життя лікаря не вдалося.

Видання Sky News зазначає, що Фішер був головним редактором Homeopathy і спеціалістом з гомеопатії та нетрадиційної медицини.

Він також був клінічним і науковим директором з інтегративної медицини Лондонського королівського госпіталю - найбільшого в Європі постачальника послуг холістичної медицини в державному секторі.

Королеву про загибель її особистого лікаря уже проінформували.

Лондон ДТП загинув лікар королеви
Пітер Фішер був особистим лікарем королеви Єлизавети

Теги: Великобританія Аварії та ДТП Жертви Єлизавета II Лондон
Джерело: 24 Канал
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