У ДТП в центрі Лондона загинув особистий лікар королеви Єлизавети

Особистий лікар королеви Великобританії Єлизавети II Пітер Фішер загинув у ДТП в центрі Лондона.

Про це інформує ВВС.

Читайте також: Наїзд на людей у Лондоні: з'явились фото і деталі про нападника

Ми всі глибоко шоковані і засмучені, дізнавшись, що доктор Пітер Фішер трагічно загинув в ДТП вчора. Пітер був директором з досліджень Королівської Лондонської лікарні комплексної медицини Лондонського університету і особистим лікарем її Величності Королеви,

– сказав у коментарі журналістам директор Університетського коледжу лондонських лікарень доктор Джилл Гаскін.

За даними ЗМІ, 67-річного Пітера Фішера збила вантажівка, коли він їхав велосипедом. Попри те, що медична допомога йому була надана своєчасно, врятувати життя лікаря не вдалося.

Видання Sky News зазначає, що Фішер був головним редактором Homeopathy і спеціалістом з гомеопатії та нетрадиційної медицини.

We are shocked and saddened to learn of the passing of our esteemed colleague and friend, Dr Peter Fisher. Peter contributed so much to homeopathy research and was hugely respected both personally and professionally. He will be sorely missed. pic.twitter.com/1NSGnN0HO3 — HRI (@HRIresearch) 16 серпня 2018 р.

Він також був клінічним і науковим директором з інтегративної медицини Лондонського королівського госпіталю - найбільшого в Європі постачальника послуг холістичної медицини в державному секторі.

Королеву про загибель її особистого лікаря уже проінформували.



Пітер Фішер був особистим лікарем королеви Єлизавети