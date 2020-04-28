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      В Египте чрезвычайное положение продлили еще на три месяца

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      В Египте чрезвычайное положение продлили на 3 месяца с 28 апреля 2020
      У Єгипті ще 3 місяці триватиме надзвичайний стан / Egypt Independent

      В Египте чрезвычайное положение продлится еще 3 месяца из-за вспышки коронавируса. Также в ряде районов на севере Синайского полуострова продлили режим комендантского часа.

      Відповідне рішення ухвалив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Про це повідомляє Eg24.

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      Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 28 квітня. Таке рішення ухвалили, врахувавши позицію уряду і зважаючи на небезпеку, яка загрожує здоров'ю громадян, 
      – мовиться в наказі президента.

      Стежити за дотриманням режиму буде не лише поліція, а й єгипетська армія.

      Зазначимо, станом на 28 квітня у Єгипті коронавірус діагностували у 4 782 людей, 337 випадків – летальні. Від COVID-19 вдалось одужати понад 1 200 особам.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Египет
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