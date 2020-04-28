В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на три місяці

У Єгипті надзвичайний стан триватиме ще 3 місяці через спалах коронавірусу. Також у низці районів на півночі Синайського півострова продовжили режим комендантської години.

Відповідне рішення ухвалив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Про це повідомляє Eg24.

Дивіться також Єгипет запустив безкоштовні онлайн-подорожі гробницями

Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 28 квітня. Таке рішення ухвалили, врахувавши позицію уряду і зважаючи на небезпеку, яка загрожує здоров'ю громадян,

– мовиться в наказі президента.

Стежити за дотриманням режиму буде не лише поліція, а й єгипетська армія.

Зазначимо, станом на 28 квітня у Єгипті коронавірус діагностували у 4 782 людей, 337 випадків – летальні. Від COVID-19 вдалось одужати понад 1 200 особам.



Чому варто залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу