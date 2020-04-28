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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на три місяці

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      В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на 3 місяці з 28 квітня 2020 – 24 канал
      У Єгипті ще 3 місяці триватиме надзвичайний стан / Egypt Independent

      У Єгипті надзвичайний стан триватиме ще 3 місяці через спалах коронавірусу. Також у низці районів на півночі Синайського півострова продовжили режим комендантської години.

      Відповідне рішення ухвалив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Про це повідомляє Eg24.

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      Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 28 квітня. Таке рішення ухвалили, врахувавши позицію уряду і зважаючи на небезпеку, яка загрожує здоров'ю громадян, 
      – мовиться в наказі президента.

      Стежити за дотриманням режиму буде не лише поліція, а й єгипетська армія.

      Зазначимо, станом на 28 квітня у Єгипті коронавірус діагностували у 4 782 людей, 337 випадків – летальні. Від COVID-19 вдалось одужати понад 1 200 особам.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Єгипет
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