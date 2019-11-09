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      В Египте горел самолет с украинскими туристами

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      Авария с самолетом SkyUp произошла в Египте
      Авария с самолетом SkyUp произошла в Египте / Иллюстративное фото

      Украинский самолет рейса Запорожье – Шарм-эль-Шейх задымился сразу после приземления в Египте. Инцидент произошел 9 ноября. На борту самолета было 189 пассажиров и 7 членов экипажа, и, к счастью, никто не пострадал. Власти Египта заявили, что только чудом и усилиями местных пожарных удалось избежать катастрофы.

      Министр гражданской авиации, бригадный генерал Юнис аль-Масри, как пишет официальная страница ведомства в фейсбуке, поблагодарил работников аэропорта Шарм-эль-Шейха за профессионализм в борьбе с пожаром в украинском самолете из Запорожья рейса SQP7153.

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      "Все могло обернуться катастрофой", - заявил Масри.

      Также египетские власти подтвердили, что самолет B737 UR-SQH принадлежит украинской компании Sky Up. Вскоре после приземления в аэропорту Шарм-эль-Шейха начался пожар - загорелась одна из шин вследствие утечки и перегрева гидравлического масла.

      Команда наземных служб EgyptAir в сотрудничестве со спасателями в аэропорту потушили пожар и взяли ситуацию под контроль, не позволив огню распространиться на другие части самолета. Профессионализм действий пожарных помог сохранить жизнь и здоровье людей.

      Представители украинского лоукостера SkyUp подтвердили информацию о пожаре и заверили, что посадка самолета состоялась в штатном режиме. Для безопасности пассажиров авиакомпания решила заменить тормоз и основное колесо.

      Смотрите фото с места инцидента ("Репортер UA"):

       

       

      Инцидент, отметим, вызвал задержку следующих рейсов и вообще изменения в расписании прилетов и вылетов.

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      9 ноября
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожар SkyUp Египет Новости Украины авиация
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