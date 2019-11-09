В Египте горел самолет с украинскими туристами

Украинский самолет рейса Запорожье – Шарм-эль-Шейх задымился сразу после приземления в Египте. Инцидент произошел 9 ноября. На борту самолета было 189 пассажиров и 7 членов экипажа, и, к счастью, никто не пострадал. Власти Египта заявили, что только чудом и усилиями местных пожарных удалось избежать катастрофы.

Министр гражданской авиации, бригадный генерал Юнис аль-Масри, как пишет официальная страница ведомства в фейсбуке, поблагодарил работников аэропорта Шарм-эль-Шейха за профессионализм в борьбе с пожаром в украинском самолете из Запорожья рейса SQP7153.

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"Все могло обернуться катастрофой", - заявил Масри.

Также египетские власти подтвердили, что самолет B737 UR-SQH принадлежит украинской компании Sky Up. Вскоре после приземления в аэропорту Шарм-эль-Шейха начался пожар - загорелась одна из шин вследствие утечки и перегрева гидравлического масла.

Команда наземных служб EgyptAir в сотрудничестве со спасателями в аэропорту потушили пожар и взяли ситуацию под контроль, не позволив огню распространиться на другие части самолета. Профессионализм действий пожарных помог сохранить жизнь и здоровье людей.

Представители украинского лоукостера SkyUp подтвердили информацию о пожаре и заверили, что посадка самолета состоялась в штатном режиме. Для безопасности пассажиров авиакомпания решила заменить тормоз и основное колесо.

Смотрите фото с места инцидента ("Репортер UA"):

Инцидент, отметим, вызвал задержку следующих рейсов и вообще изменения в расписании прилетов и вылетов.