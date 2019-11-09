У Єгипті горів літак з українськими туристами

Український літак рейсу Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх задимівся одразу після приземлення в Єгипті. Інцидент трапився 9 листопада. На борту літака було 189 пасажирів та 7 членів екіпажу, та, на щастя, ніхто не постраждав. Влада Єгипту заявила, що лише дивом та зусиллями місцевих пожежників вдалося уникнути катастрофи.

Міністр цивільної авіації бригадний генерал Юніс аль-Масрі, як пише офіційна сторінка відомства у фейсбуці, подякував працівникам аеропорту Шарм-ель-Шейху за професіоналізм у боротьбі з пожежею в українському літаку із Запоріжжя рейсу SQP7153.

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"Все могло обернутися катастрофою", – заявив Масрі.

Також єгипетська влада підтвердила, що літак B737 UR-SQH належить українській компанії Sky Up. Невдовзі після приземлення в аеропорту Шарм-ель-Шейха почалася пожежа – загорілася одна із шин внаслідок витоку та перегріву гідравлічного масла.

Команда наземних служб EgyptAir у співпраці з рятувальниками в аеропорту загасили пожежу та взяли ситуацію під контроль, не дозволивши вогню поширитися на інші частини літака. Професійність дій пожежників допомогла зберегти життя та здоров'я людей.

Представники українського лоукостера SkyUp підтвердили інформацію про пожежу та запевнили, що посадка літака відбулася у штатному режимі. Задля безпеки пасажирів авіакомпанія вирішила замінити гальмо та основне колесо.

Дивіться фото з місця інциденту ("Репортер UA"):

Інцидент, зауважимо, спричинив затримку наступних рейсів та загалом зміни в розкладі прильотів та вильотів.