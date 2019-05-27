В Египте полицейский фургон врезался в грузовик: много погибших
В Египте недалеко от города Исмаилия произошла авария с полицейским фургоном, который врезался в грузовик. В результате столкновения авто правоохранителей загорелось, 9 человек погибли.
Люди не смогли выбраться из горящего авто, передает египетский портал Al Youm As Sabia.
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В результате ДТП погибли двое офицеров, пять солдат и двое полицейских.
Авария произошла недалеко от города Исмаилия
По предварительным данным, причина аварии – несоблюдение водителями правил дорожного движения, проводится расследование.
Машины скорой помощи и авто гражданской защиты немедленно приехали на место происшествия
Известно, что полицейские ехали к месту службы на Северный Синай, где в течение нескольких лет армия совместно с полицией проводит операцию против террористов.