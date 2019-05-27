В Египте полицейский фургон врезался в грузовик: много погибших

В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком / Al Youm As Sabia

В Египте недалеко от города Исмаилия произошла авария с полицейским фургоном, который врезался в грузовик. В результате столкновения авто правоохранителей загорелось, 9 человек погибли.