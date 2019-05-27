У Єгипті поліцейський фургон врізався у вантажівку: багато загиблих
У Єгипті неподалік від міста Ісмаїлія сталася аварія з поліцейським фургоном, який врізався у вантажівку. В результаті зіткнення авто правоохоронців загорілося, 9 людей загинули.
Люди не змогли вибратися з палаючого авто, передає єгипетський портал Al Youm As Sabia.
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Внаслідок ДТП загинули двоє офіцерів, п'ять солдатів і двоє поліцейських.
Аварія сталася неподалік від міста Ісмаїлія
За попередніми даними, причина аварії – недотримання водіями правил дорожнього руху, проводиться розслідування.
Машини швидкої допомоги та авто цивільного захисту негайно приїхали на місце події
Відомо, що поліцейські їхали до місця служби на Північний Синай, де протягом кількох років армія спільно з поліцією проводить операцію проти терористів.