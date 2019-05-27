У Єгипті поліцейський фургон врізався у вантажівку: багато загиблих

У Єгипті поліцейський фургон зіткнувся з вантажівкою / Al Youm As Sabia

У Єгипті неподалік від міста Ісмаїлія сталася аварія з поліцейським фургоном, який врізався у вантажівку. В результаті зіткнення авто правоохоронців загорілося, 9 людей загинули.