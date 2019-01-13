В Египте продлили действие чрезвычайного положения: известно почему

Парламент Египта 13 января продлил действие чрезвычайного положения в стране на три месяца. Соответствующее решение вступает в силу с 15 января.

Об этом сообщает Al Youm As Sabi.

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Так, депутаты приняли решение главы государства большинством – двумя третями голосов.

Вооруженным силам и МВД отдали приказ "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Решение вступит в силу от 1:00 15 января.

Так, например, в январе 2018 года украинское МИД предостерегало граждан от поездок в Египет из-за действия в стране чрезвычайного положения.

Напомним, власти Египта непрерывно продлевают режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в церквях погибло 45 человек.