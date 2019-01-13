18:54
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В Египте продлили действие чрезвычайного положения: известно почему

      80 Читати новину українською
      Столица Египта – Каир
      Столица Египта – Каир / Фото из свободных источников

      Парламент Египта 13 января продлил действие чрезвычайного положения в стране на три месяца. Соответствующее решение вступает в силу с 15 января.

      Об этом сообщает Al Youm As Sabi.

      Читайте также: В Египте взорвался автобус с туристами, есть погибшие: фото с места трагедии (обновлено)

      Так, депутаты приняли решение главы государства большинством – двумя третями голосов.

      Вооруженным силам и МВД отдали приказ "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

      Решение вступит в силу от 1:00 15 января.

      Так, например, в январе 2018 года украинское МИД предостерегало граждан от поездок в Египет из-за действия в стране чрезвычайного положения.

      Напомним, власти Египта непрерывно продлевают режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в церквях погибло 45 человек.

      Теги: Новости политики Чрезвычайное положение Египет
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские журналисты сконфузились с чествованием памяти Кастро
       28 ноября 2016 , 09:09 1
      О чем заявил Трамп во время Генассамблеи ООН: главные тезисы
       26 сентября 2018 , 00:36
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук