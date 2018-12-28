В Египте взорвался автобус с туристами, есть погибшие: фото с места трагедии
В Египте, проезжая мимо пирамиды Гизы, туристический автобус подорвался на дороге. Известно о двух погибших.
Об этом сообщает The Associated Press.
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В результате взрыва 10 человек получили ранения.
По данным местных властей, взрывчатка была заложена на дороге, а не в самом автобусе.
Пока не сообщают о национальности туристов. Однако известно, что один из погибших был египтянином.
По информации BBC, всего в автобусе находились 14 вьетнамских туристов. А взрывчатка была заложена в стене пирамиды. Кроме того, по сообщению службы, погибли именно двое вьетнамских туристов, а двое египтян (водитель и гид) – среди раненых.
Отметим, что власти Египта борются с исламскими боевиками на Синайском полуострове уже много лет. Иногда это противостояние разворачивается и на материковой части в виде атак боевиков на тех, кто исповедует христианство, и иностранных туристов. Однако это первая атака на последних за почти два года.