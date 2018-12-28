В Египте взорвался автобус с туристами, есть погибшие: фото с места трагедии

В Египте, проезжая мимо пирамиды Гизы, туристический автобус подорвался на дороге. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает The Associated Press.

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В результате взрыва 10 человек получили ранения.

More pictures including interior of the bus. pic.twitter.com/Ly3PppBDj6 — Egypt Defence Review (@EgyGreenfly) 28 грудня 2018 р.

По данным местных властей, взрывчатка была заложена на дороге, а не в самом автобусе.

BREAKING NEWS: Suspected terror attack on a bus full of tourists near the Pyramids of Giza. At least two killed and 17 injured. #Cairo #Egypt (via @nieuwsschrijver) pic.twitter.com/JasoEBGS2P — Resistance43v3r (@resist43v3r) 28 грудня 2018 р.

Пока не сообщают о национальности туристов. Однако известно, что один из погибших был египтянином.

По информации BBC, всего в автобусе находились 14 вьетнамских туристов. А взрывчатка была заложена в стене пирамиды. Кроме того, по сообщению службы, погибли именно двое вьетнамских туристов, а двое египтян (водитель и гид) – среди раненых.

Отметим, что власти Египта борются с исламскими боевиками на Синайском полуострове уже много лет. Иногда это противостояние разворачивается и на материковой части в виде атак боевиков на тех, кто исповедует христианство, и иностранных туристов. Однако это первая атака на последних за почти два года.