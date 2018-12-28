В Єгипті вибухнув автобус із туристами, є загиблі: фото з місця трагедії

В Єгипті, проїжджаючи повз піраміди Гізи, туристичний автобус підірвався на дорозі. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Внаслідок вибуху ще 10 людей дістали поранення.

More pictures including interior of the bus. pic.twitter.com/Ly3PppBDj6 — Egypt Defence Review (@EgyGreenfly) 28 грудня 2018 р.

За даними місцевої влади, вибухівка була закладена на дорозі, а не в самому автобусі.

BREAKING NEWS: Suspected terror attack on a bus full of tourists near the Pyramids of Giza. At least two killed and 17 injured. #Cairo #Egypt (via @nieuwsschrijver) pic.twitter.com/JasoEBGS2P — Resistance43v3r (@resist43v3r) 28 грудня 2018 р.

Наразі не повідомляють про національність туристів. Проте відомо, що один із загиблих був єгиптянином.

За інформацією BBC, загалом в автобусі перебувало 14 в'єтнамських туристів. А вибухівка була закладена у стіні піраміди. Крім того, за повідомленням служби, загинули саме двоє в'єтнамських туристів, а двоє єгиптян (водій та гід) – серед поранених.

Зазначимо, що влада Єгипету бореться із ісламськими бойовиками на Синайському півострові вже багато років. Іноді це протистояння розгортається і на материковій частині у вигляді атак бойовиків на тих, хто сповідує християнство, та іноземних туристів. Проте це перша атака на останніх за майже два роки.