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      В Ісландії авто з туристами вилетіло з мосту, є загиблі: фото страшної аварії

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      Аварія в Ісландії
      Аварія в Ісландії / Соцмережі

      У четвер, 27 грудня, на кільцевій дорозі між містом Кіркюб'яккарлустур та національним парком Ватнайекуль в Ісландії авто з сімома британськими туристами всередині впало з мосту. Троє людей, серед яких і дитина, загинули.

      Про це повідомляє The New York Times

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      Четверо людей, включно з двома дітьми, вижили. Їх у важкому стані доправили вертольотом до лікарні. 

      Туристичний гід, який один з перших прибув на місце аварії, розповів, що це була дійсно страшта ДТП.

      "Це було жахливо! Виглядало так, наче автомобіль вдарявся об землю ще багато метрів, перш ніж зупинитись", – розповів чоловік. 


      Аварія з британськими туристами в Ісландії

      За словами правоохоронців, наразі лишається не зрозумілим, що саме спровокувало аварію. Частина дороги з однобічним рухом, по якій рухалось авто, тимчасово заблокували. 


      Аварія з британськими туристами в Ісландії

      Теги: Ісландія Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
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