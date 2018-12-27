В Ісландії авто з туристами вилетіло з мосту, є загиблі: фото страшної аварії
У четвер, 27 грудня, на кільцевій дорозі між містом Кіркюб'яккарлустур та національним парком Ватнайекуль в Ісландії авто з сімома британськими туристами всередині впало з мосту. Троє людей, серед яких і дитина, загинули.
Про це повідомляє The New York Times.
Читайте також: У Відні злочинці зухвало напали на монахів у церкві, є постраждалі
Четверо людей, включно з двома дітьми, вижили. Їх у важкому стані доправили вертольотом до лікарні.
Туристичний гід, який один з перших прибув на місце аварії, розповів, що це була дійсно страшта ДТП.
"Це було жахливо! Виглядало так, наче автомобіль вдарявся об землю ще багато метрів, перш ніж зупинитись", – розповів чоловік.
Аварія з британськими туристами в Ісландії
За словами правоохоронців, наразі лишається не зрозумілим, що саме спровокувало аварію. Частина дороги з однобічним рухом, по якій рухалось авто, тимчасово заблокували.
Аварія з британськими туристами в Ісландії