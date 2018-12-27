В Ісландії авто з туристами вилетіло з мосту, є загиблі: фото страшної аварії

У четвер, 27 грудня, на кільцевій дорозі між містом Кіркюб'яккарлустур та національним парком Ватнайекуль в Ісландії авто з сімома британськими туристами всередині впало з мосту. Троє людей, серед яких і дитина, загинули.

Про це повідомляє The New York Times.

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Четверо людей, включно з двома дітьми, вижили. Їх у важкому стані доправили вертольотом до лікарні.

Three British tourists dead after car crash in Iceland https://t.co/swpfZAPbVH — Katharine Nohr (@TriathlonNovels) 27 грудня 2018 р.

Туристичний гід, який один з перших прибув на місце аварії, розповів, що це була дійсно страшта ДТП.

"Це було жахливо! Виглядало так, наче автомобіль вдарявся об землю ще багато метрів, перш ніж зупинитись", – розповів чоловік.



Аварія з британськими туристами в Ісландії

Iceland crash: Horrific aftermath as rescuers try to save Brits killed in plunge https://t.co/uZePpE0bQr pic.twitter.com/isEWhbkFCQ — DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 27 грудня 2018 р.

За словами правоохоронців, наразі лишається не зрозумілим, що саме спровокувало аварію. Частина дороги з однобічним рухом, по якій рухалось авто, тимчасово заблокували.



Аварія з британськими туристами в Ісландії