У Відні злочинці зухвало напали на монахів у церкві, є постраждалі

У четвер, 27 грудня, в австрійській столиці Відні невідомі здійснили напад на священослужителів однієї з церков і пограбували їх.

Про це повідомляє газета Kronen Zeitung. Читайте також: Стрілянина у центрі Відня: поліція затримала двох підозрюваних За попередньою інформацією, злочинців було двоє. П'ятеро монахів зазнали серйозних травм, проте поранених може бути більше. Зазначається, що їх утримували у заручниках і поводились з ними вкрай жорстоко. Наразі правоохоронці проводять спецоперацію і шукають нападників із вертольотом. Квартал навколо церкви перекрили.

Нападників шукають

Квартал навколо церкви закрили