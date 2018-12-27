У Відні злочинці зухвало напали на монахів у церкві, є постраждалі
У четвер, 27 грудня, в австрійській столиці Відні невідомі здійснили напад на священослужителів однієї з церков і пограбували їх.
Про це повідомляє газета Kronen Zeitung.
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За попередньою інформацією, злочинців було двоє. П'ятеро монахів зазнали серйозних травм, проте поранених може бути більше. Зазначається, що їх утримували у заручниках і поводились з ними вкрай жорстоко.
Наразі правоохоронці проводять спецоперацію і шукають нападників із вертольотом. Квартал навколо церкви перекрили.
Нападників шукають
Квартал навколо церкви закрили
Джерело: 24 Канал
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