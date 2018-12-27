В Вене преступники дерзко напали на монахов в церкви, есть пострадавшие
В четверг, 27 декабря, в австрийской столице Вене неизвестные совершили нападение на священнослужителей одной из церквей и ограбили их.
Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
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По предварительной информации, преступников было двое. Пятеро монахов получили серьезные травмы, однако раненых может быть больше. Отмечается, что их удерживали в заложниках и обращались с ними крайне жестоко.
Сейчас правоохранители проводят спецоперацию и ищут нападающих с вертолетом. Квартал вокруг церкви перекрыли.
Нападающих ищут
Квартал вокруг церкви закрыли
Источник: 24 Канал
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