В Вене преступники дерзко напали на монахов в церкви, есть пострадавшие

В четверг, 27 декабря, в австрийской столице Вене неизвестные совершили нападение на священнослужителей одной из церквей и ограбили их.

Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

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По предварительной информации, преступников было двое. Пятеро монахов получили серьезные травмы, однако раненых может быть больше. Отмечается, что их удерживали в заложниках и обращались с ними крайне жестоко.

Сейчас правоохранители проводят спецоперацию и ищут нападающих с вертолетом. Квартал вокруг церкви перекрыли.



Нападающих ищут



Квартал вокруг церкви закрыли