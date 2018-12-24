Стрельба в центре Вены: полиция задержала двух подозреваемых

Австрийская полиция задержала двух человек в рамках расследования стрельбы в венском ресторане, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщает Associated Press.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в пятницу, 21 декабря, в центре Вены произошла стрельба в результате которой погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас полиция задержала подозреваемого.

Полиция задержала 29-летнего свидетеля, который в момент стрельбы ел в ресторане с двумя другими мужчинами. Кроме того, правоохранители заявили, что он стал подозреваемым, поскольку сделал противоречивые заявления.

Известно, что 23-летнего мужчину, который был ранен во время стрельбы, также задержали.

Стоит добавить, что трое мужчин имели связи с организованной преступностью и были из западных Балкан. Они сказали, что возник спор по поводу незаконных дел с наркотиками.

Напомним, что полиция задержала подозреваемого в совершении стрельбы в центре австрийской столицы, возле ресторана Figlmüller.