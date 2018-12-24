Стрілянина у центрі Відня: поліція затримала двох підозрюваних

Австрійська поліція затримала двох людей у рамках розслідуванння стрілянини у віденському ресторані, унаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Associated Press.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у п'ятницю, 21 грудня, у центрі Відня сталася стрілянина внаслідок якої загинула одна людина. Ще одного потерпілого доправили до лікарні у важкому стані. Наразі поліція затримала підозрюваного.

Поліція затримала 29-річного свідка, який в момент стрілянини їв в ресторані з двома іншими чоловіками. Крім того, правоохоронці заявили, що він став підозрюваним, оскільки зробив суперечливі заяви.

Відомо, що 23-річного чоловіка, який був поранений під час стрілянини, також затримали.

Варто додати, що троє чоловіків мали зв'язки з організованою злочинністю і були зі західних Балкан. Вони сказали, що виникла суперечка з приводу незаконних справ з наркотиками.

Нагадаємо, що поліція затримала підозрюваного у вчиненні стрілянини у центрі австрійської столиці, біля ресторану Figlmüller.