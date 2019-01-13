В Єгипті продовжили дію надзвичайного стану

Парламент Єгипту 13 січня продовжив дію надзвичайного стану у країні на три місяці. Відповідне рішення набуває чинності з 15 січня.

Про це повідомляє Al Youm As Sabi.

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Так, депутати схвалили рішення глави держави більшістю – двома третинами голосів.

Збройним силам і МВС віддали наказ "вжити необхідних заходів для протистояння загрозі тероризму, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян".

Рішення вступить у силу від 1:00 15 січня.

Так, приміром, у січні 2018 року українське МЗС застерігало громадян від поїздок до Єгипту через дію у країні надзвичайного стану.

Нагадаємо, влада Єгипту безперервно подовжує режим надзвичайного стану відтоді, як він був введений в 2017 році після терактів, коли унаслідок вибухів в церквах загинуло 45 осіб.