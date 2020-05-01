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      В Египте произошел теракт: погибли и пострадали военные

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      В Египте произошел теракт: погибли и пострадали военные
      В Египте произошел теракт / msn.com

      На Синайском полуострове, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх, произошло нападение на солдат. В результате подрыва транспорта, в котором находились военные, погибли или пострадали 10 человек.

      Египетские солдаты 30 апреля стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который взорвали, пишет DW.

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      Взрыв произошел неподалеку от небольшого городка Бир-аль-Абд, на Синайском полуострове. На нем же расположен и популярный курорт Шарм-эль-Шейх.

      Официальный представитель армии Тамер Рефай заявил, что во время атаки погибли или получили ранения 10 солдат. Однако он не уточнил, сколько именно военных погибло. В группе был по меньшей мере один офицер.

      Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность. Президент Абдель-Фаттах эль-Сисси выразил свои соболезнования в посте в фейсбуке. Он назвал солдат "героями" и "мучениками".

      Теракт произошел на Синайском полуострове

      Что известно о конфликтах в Египте

      • Местные военные годами ведут кровавое противостояние против исламистских боевиков в Египте.
      • Ситуация обострилась после того, как в 2013 году в результате военного переворота в Каире президента Мухаммеда Мурси отстранили от власти и отдали под суд.
      • В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, направленную против боевиков, сосредоточив внимание на спокойном регионе Северного Синая.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Жертвы Теракт Египет
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