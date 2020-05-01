В Єгипті стався теракт: загинули та постраждали військові

На Синайському півострові, де розташований курорт Шарм-ель-Шейх, стався напад на солдатів. Внаслідок підриву транспорту, в якому перебували військові, загинули або постраждали 10 людей.

Єгипетські солдати 30 квітня стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який підірвали, пише DW.

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Вибух стався поблизу невеликого містечка Бір-аль-Абд, що на Синайському півострові. На ньому ж розташований і популярний курорт Шарм-ель-Шейх.

Офіційний представник армії Тамер Рефай заявив, що під час атаки загинули або отримали поранення 10 солдатів. Однак він не уточнив, скільки саме військових загинули. У групі був щонайменше один офіцер.

Наразі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність. Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на фейсбук. Він назвав солдатів "героями" і "мучениками".

Теракт стався на Синайському півострові

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