09:39
1 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      В Єгипті стався теракт: загинули та постраждали військові

      - Читать новость на русском
      В Єгипті стався теракт: загинули та постраждали військові
      В Єгипті стався теракт / msn.com

      На Синайському півострові, де розташований курорт Шарм-ель-Шейх, стався напад на солдатів. Внаслідок підриву транспорту, в якому перебували військові, загинули або постраждали 10 людей.

      Єгипетські солдати 30 квітня стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який підірвали, пише DW.

      Читайте також В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на три місяці

      Вибух стався поблизу невеликого містечка Бір-аль-Абд, що на Синайському півострові. На ньому ж розташований і популярний курорт Шарм-ель-Шейх.

      Офіційний представник армії Тамер Рефай заявив, що під час атаки загинули або отримали поранення 10 солдатів. Однак він не уточнив, скільки саме військових загинули. У групі був щонайменше один офіцер.

      Наразі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність. Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на фейсбук. Він назвав солдатів "героями" і "мучениками".

      Теракт стався на Синайському півострові

      Що відомо про конфлікти в Єгипті

      • Місцеві військові роками ведуть криваве протистояння проти ісламістських бойовиків в Єгипті.
      • Ситуація загострилася після того, як у 2013 році внаслідок військового перевороту в Каїрі президента Мухаммеда Мурсі усунули від влади та віддали під суд.
      • У 2018 році єгипетські сили безпеки розпочали загальнонаціональну операцію, спрямовану проти бойовиків, зосередивши увагу на спокійному регіоні Північного Синаю.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Жертви Теракт Єгипет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      30 квітня , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      29 квітня , 22:36 Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      Соломія Ніколайчук