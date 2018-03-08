В Елисейском дворце завелись куры: смешное видео

На территории резиденции президента Франции – Елисейском дворце, в самом центре Парижа, появился курятник.

Сообщения о новых жильцах резиденции президента Франции появилось на официальной Twitter-странице Елисейского дворца.

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Вы думали, что знаете каждый уголок Елисейского дворца? Откройте для себя курятник и двух его жительниц: Марианну и Агату!

– говорится в сообщении.

Двух куриц президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.

Les 2 poules Agathe et Marianne font leur entrée dans le poulailler de l'@Elysee construit pour l'occasion. Elles ont été offertes par les producteurs fermiers de Loué ce matin.

De la compagnie pour le chien présidentiel Némo! Cocorico!

Info @TF1LeJT @LCI pic.twitter.com/rj4ea85joH — Bixente hacala (@bixente_hacala) 5 березня 2018 р.

На видео, которое появилось в Twitter Елисейского дворца, видно, как новых "жительниц" запускают в курятник. Макрон решил лично принять в этом участие и даже уже успел познакомить с ними своего любимца – лабрадора Немо.

Смотрите видео, как в Елисейском дворце поселились куры: