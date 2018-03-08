В Елисейском дворце завелись куры: смешное видео
На территории резиденции президента Франции – Елисейском дворце, в самом центре Парижа, появился курятник.
Сообщения о новых жильцах резиденции президента Франции появилось на официальной Twitter-странице Елисейского дворца.
Смотрите также: Пес Макрона заставил хозяина краснеть на встрече с министрами: курьезное видео
Вы думали, что знаете каждый уголок Елисейского дворца? Откройте для себя курятник и двух его жительниц: Марианну и Агату!
– говорится в сообщении.
Двух куриц президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.
На видео, которое появилось в Twitter Елисейского дворца, видно, как новых "жительниц" запускают в курятник. Макрон решил лично принять в этом участие и даже уже успел познакомить с ними своего любимца – лабрадора Немо.
Смотрите видео, как в Елисейском дворце поселились куры: