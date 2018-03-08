В Єлисейському палаці завелись кури: кумедне відео
На території резиденції президента Франції – у Єлисейському палаці, що в самому центрі Парижа, з'явився курник.
Повідомлення про нових мешканців резиденції президента Франції з'явилось на офіційній Twitter-сторінці Єлисейського палацу.
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Ви думали, що знаєте кожен куточок Єлисейського палацу? Відкрийте для себе курник та двох його мешканок: Маріанну і Агату!
– йдеться у повідомленні.
Двох курок президентові Франції Еммануелю Макрону подарували з нагоди сільськогосподарського салону у Парижі.
На відео, що з'явилось у Twitter Єлисейського палацу видно, як нових "мешканок" запускають у курник. Макрон вирішив особисто взяти в цьому участь і навіть вже встиг познайомити з ними свого улюбленця – лабрадора Немо.
Дивіться відео, як у Єлисейському палаці поселились кури: