11:07
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Єлисейському палаці завелись кури: кумедне відео

1129 Читать новость на русском
В Єлисейському палаці оселились кури
В Єлисейському палаці оселились кури / Twitter

На території резиденції президента Франції – у Єлисейському палаці, що в самому центрі Парижа, з'явився курник.

Повідомлення про нових мешканців резиденції президента Франції з'явилось на офіційній Twitter-сторінці Єлисейського палацу.

Дивіться також: Пес Макрона змусив господаря червоніти на зустрічі з міністрами: курйозне відео

Ви думали, що знаєте кожен куточок Єлисейського палацу? Відкрийте для себе курник та двох його мешканок: Маріанну і Агату!
– йдеться у повідомленні.

Двох курок президентові Франції Еммануелю Макрону подарували з нагоди сільськогосподарського салону у Парижі.

На відео, що з'явилось у Twitter Єлисейського палацу видно, як нових "мешканок" запускають у курник. Макрон вирішив особисто взяти в цьому участь і навіть вже встиг познайомити з ними свого улюбленця – лабрадора Немо.

Дивіться відео, як у Єлисейському палаці поселились кури:

Теги: світ тварин Курйозні новини Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
123
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1148
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2011
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1463
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1318
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук