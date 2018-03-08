В Єлисейському палаці завелись кури: кумедне відео

На території резиденції президента Франції – у Єлисейському палаці, що в самому центрі Парижа, з'явився курник.

Повідомлення про нових мешканців резиденції президента Франції з'явилось на офіційній Twitter-сторінці Єлисейського палацу.

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Ви думали, що знаєте кожен куточок Єлисейського палацу? Відкрийте для себе курник та двох його мешканок: Маріанну і Агату!

– йдеться у повідомленні.

Двох курок президентові Франції Еммануелю Макрону подарували з нагоди сільськогосподарського салону у Парижі.

Les 2 poules Agathe et Marianne font leur entrée dans le poulailler de l'@Elysee construit pour l'occasion. Elles ont été offertes par les producteurs fermiers de Loué ce matin.

De la compagnie pour le chien présidentiel Némo! Cocorico!

Info @TF1LeJT @LCI pic.twitter.com/rj4ea85joH — Bixente hacala (@bixente_hacala) 5 березня 2018 р.

На відео, що з'явилось у Twitter Єлисейського палацу видно, як нових "мешканок" запускають у курник. Макрон вирішив особисто взяти в цьому участь і навіть вже встиг познайомити з ними свого улюбленця – лабрадора Немо.

Дивіться відео, як у Єлисейському палаці поселились кури: