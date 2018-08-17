В Ереване масштабной акцией отмечают 100 дней правительства Пашиняна: фото

В столице Армении в пятницу, 17 августа, отмечают 100 дней нового правительства, которое возглавил Никол Пашинян. Десятки тысяч людей принимают участие в торжествах.

Об этом сообщает Громадське.

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Перед людьми на центральной площади Еревана выступил и сам Никол Пашинян, он заявил о своих дальнейших планах на посту. В частности, пообещал анонсировать новый российско-армянский проект, который станет "ответом для критиков, которые говорят что российско-армянские отношения ухудшились".

"Общественное" отмечает, что большое количество людей пришло за акцию солидарности, которая проводилась против экс-президента Роберта Качеряна, который накануне объявил, что возвращается в политику.

Акция в Ереване / Фото Громадське

Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.