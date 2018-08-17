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У Єревані масштабною акцією відзначають 100 днів уряду Пашиняна: фото

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У Єревані масштабною акцією відзначають 100 днів уряду Пашиняна
У Єревані масштабною акцією відзначають 100 днів уряду Пашиняна / Громадське

У столиці Вірменії у п’ятницю, 17 серпня, відзначають 100 днів нового уряду, який очолив Нікол Пашинян. Десятки тисяч людей беруть участь в урочистостях.

Про це повідомляє Громадське.

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Перед людьми на центральній площі Єревана виступив і сам Нікол Пашинян, він заявив про свої наступні плани на посаді. Зокрема, пообіцяв анонсувати новий російсько-вірменський проект, який стане "відповіддю для критиків, які кажуть що російсько-вірменські стосунки погіршились".

"Громадське" зазначає, що велика кількість людей прийшла через акцію солідарності, що проводилась проти екс-президента Роберта Качеряна, який напередодні оголосив, що повертається у політику.


Акція у Єревані / Фото Громадське 

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.

 

Теги: Нікол Пашинян Єреван Новини Вірменії
Джерело: 24 Канал
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