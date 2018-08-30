В ЕС назвали условие отмены пошлин на американские товары

Евросоюз готов отменить все пошлины и ограничения на ввоз американских промышленных товаров в рамках новых торговых договоренностей, если США сделают то же самое.

Об этом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила в четверг, 20 августа, во время выступления на торговом комитете Европарламента, сообщает "Интерфакс".

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Мы сказали, что готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары, конечно, если то же самое сделают США,

– заявила еврокомиссар.

Мальмстрем подчеркнула, что такой шаг будет выгодным с экономической точки зрения как для Евросоюза, так и для Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на обещание не вводить новые тарифы может ввести для авто из ЕС 25-процентный налог.