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В ЕС представили красноречивую карту России

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Карта России от "зеленых"
Карта России от "зеленых"

"Зеленые" в Европарламенте показали интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных.

Карта размещена на сайте "зеленых".

На карте есть кнопка, которой можно переключать между положениями "честная игра" и "нарушение правил". В первом случае можно увидеть, где будут проходить футбольные матчи, а во втором – места пребывания политзаключенных.

Читайте также: #SaveOlegSentsov: как в мире требуют освобождения украинских пленников Кремля

Также на сайте опубилкувалы список из более 100 человек, осужденных по политическим статьям.

Теги: Украинцы в плену РФ Чемпионат мира по футболу - 2018 Европарламент
Источник: 24 Канал
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