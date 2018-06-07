В ЕС представили красноречивую карту России

"Зеленые" в Европарламенте показали интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных.

Карта размещена на сайте "зеленых".

На карте есть кнопка, которой можно переключать между положениями "честная игра" и "нарушение правил". В первом случае можно увидеть, где будут проходить футбольные матчи, а во втором – места пребывания политзаключенных.

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Также на сайте опубилкувалы список из более 100 человек, осужденных по политическим статьям.