В ЕС представили красноречивую карту России
"Зеленые" в Европарламенте показали интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных.
Карта размещена на сайте "зеленых".
На карте есть кнопка, которой можно переключать между положениями "честная игра" и "нарушение правил". В первом случае можно увидеть, где будут проходить футбольные матчи, а во втором – места пребывания политзаключенных.
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Также на сайте опубилкувалы список из более 100 человек, осужденных по политическим статьям.
Источник: 24 Канал
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