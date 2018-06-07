У ЄС представили промовисту карту Росії
"Зелені" у Європарламенті показали інтерактивну карту Росії з місцями утримання політичних в’язнів.
Карта розміщена на сайті "зелених".
Мапа має кнопку, якою можна перемикати між положеннями "чесна гра" та "порушення правил". У першому випадку можна побачити, де відбуватимуться футбольні матчі, а у другому – місця перебування політв’язнів.
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Також на сайті опублікували список з понад 100 людей, засуджених за політичними статтями.
Джерело: 24 Канал
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