17:50
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      В ЕС сократились выбросы углекислого газа

      9 Читати новину українською
      В ЕС сократились выбросы углекислого газа
      В ЕС сократились выбросы углекислого газа / ru.euronews.com

      Только за последний год страны Евросоюза уменьшили количество вредных выбросов углерода в атмосферу. По подсчетам специалистов Евростата, выбросы углекислого газа как продукта сгорания топлива сократились на 2,5%.

      Лучшими показателями могут похвастаться Португалия, Болгария, Ирландия и Германия, сообщили в Eeuronews.

      Читайте также: Ученые заявили, что до 2190 года погибнут 20% живых организмов на Земле

      Зато Латвия и Мальта не уменьшили количество выбросов, а увеличили их. К слову, недавно Международный валютный фонд предложил ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Планируется, что именно налог поможет к 2030 году сократить количество вредных выбросов.

      Чем вредны выбросы углерода?
      Углекислый газ, или, как его еще называют, диоксид или двуокись углерода, является химическим соединением, распространенной в природных газах. Он имеет мощные парниковые свойства, то есть способствует удержанию тепла на поверхности Земли. Простыми словами – глобальное потепление преимущественно его "рук" дело. Незначительные количества диоксида углерода безвредны для людей и животных, но если его концентрация в воздухе составляет более 3%, то он становится вредным, а при 10% – смертельным.


      Парниковый эффект

      Впервые в истории Земли человечество преодолело критический порог в 400 частиц молекул углерода на миллион. Поэтому в декабре 2015 года представители более 170 стран заключили Парижский договор. Они договорились сократить выбросы так, чтобы не допустить глобального повышения температуры на два градуса по Цельсию. В октябре это соглашение ратифицировали США и Китай – страны, на которые приходится почти 40% мировых выбросов углекислого газа.

      blog_ava
      Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии
      сегодня
      20109
      Теги: Газ Налоги МВФ Экология климат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      10 лет "Восточного партнерства": вместо "моста" – "ров с крокодилами", или Чем рискует Украина
      сегодня , 17:14 10 лет "Восточного партнерства": вместо "моста" – "ров с крокодилами", или Чем рискует Украина
      Борис Немировський 70
      Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      сегодня , 15:37 Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      212
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сегодня , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 1400
      Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      сегодня , 14:08 Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      Олексій Мінаков 750
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 909
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото
       4 мая , 11:34
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук