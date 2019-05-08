В ЕС сократились выбросы углекислого газа

Только за последний год страны Евросоюза уменьшили количество вредных выбросов углерода в атмосферу. По подсчетам специалистов Евростата, выбросы углекислого газа как продукта сгорания топлива сократились на 2,5%.

Лучшими показателями могут похвастаться Португалия, Болгария, Ирландия и Германия, сообщили в Eeuronews.

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Зато Латвия и Мальта не уменьшили количество выбросов, а увеличили их. К слову, недавно Международный валютный фонд предложил ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Планируется, что именно налог поможет к 2030 году сократить количество вредных выбросов.

Чем вредны выбросы углерода?

Углекислый газ, или, как его еще называют, диоксид или двуокись углерода, является химическим соединением, распространенной в природных газах. Он имеет мощные парниковые свойства, то есть способствует удержанию тепла на поверхности Земли. Простыми словами – глобальное потепление преимущественно его "рук" дело. Незначительные количества диоксида углерода безвредны для людей и животных, но если его концентрация в воздухе составляет более 3%, то он становится вредным, а при 10% – смертельным.



Парниковый эффект

Впервые в истории Земли человечество преодолело критический порог в 400 частиц молекул углерода на миллион. Поэтому в декабре 2015 года представители более 170 стран заключили Парижский договор. Они договорились сократить выбросы так, чтобы не допустить глобального повышения температуры на два градуса по Цельсию. В октябре это соглашение ратифицировали США и Китай – страны, на которые приходится почти 40% мировых выбросов углекислого газа.