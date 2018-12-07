В ЕС утвердили декларацию по борьбе с антисемитизмом

Страны-члены Европейского Союза планируют активизировать борьбу с антисемитизмом, то есть национальной и религиозной нетерпимости в отношении евреев. Также договорились усилить безопасность, чтобы лучше защитить еврейские общины и их учреждения в Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

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Всего 28 министров иностранных дел стран ЕС в четверг, 6 декабря, утвердили декларацию о совместном определении антисемитизма и еврейских опасений. Причиной тому стало увеличение случаев враждебного отношения к евреям за последние годы.

Документ призывает полицейское агентство Евросоюза "Европол" указывать на антисемитские террористические материалы в сети интернет. Для улучшения безопасности ЕС предусматривает финансирование.

Мировой еврейский конгресс и Европейский еврейский конгресс приветствовали этот шаг государств ЕС, а президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что это решение свидетельствует об осознании государствами ЕС необходимости серьезных действий для борьбы с вызовами, которые появляются на почве ненависти.