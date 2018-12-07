У ЄС затвердили декларацію щодо боротьби з антисемітизмом

Країни-члени Європейського Союзу планують активізувати боротьбу з антисемітизмом, тобто національної та релігійної нетолерантності щодо євреїв. Також домовилися посилити безпеку, щоб краще захистити єврейські громади та їхні установи в Європі.

Про це інформує Associated Press.

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Загалом 28 міністрів закордонних справ країн ЄС у четвер, 6 грудня, затвердили декларацію про спільне визначення антисемітизму та єврейських побоювань. Причиною тому стало збільшення випадків ворожого ставлення до євреїв за останні роки.

Документ закликає поліцейське агентство Євросоюзу "Європол" вказувати на антисемітські терористичні матеріали у мережі інтернет. Для поліпшення безпеки ЄС передбачає фінансування.

Світовий єврейський конгрес та Європейський єврейський конгрес привітали цей крок держав ЄС, а президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер зазначив, що це рішення свідчить про усвідомлення державами ЄС необхідності серйозних дій для боротьби з викликами, що постають на ґрунті ненависті.