09:09
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У ЄС затвердили декларацію щодо боротьби з антисемітизмом

      27 Читать новость на русском
      У ЄС затвердили декларацію щодо боротьби з антисемітизмом
      У ЄС затвердили декларацію щодо боротьби з антисемітизмом / www.rbc.ua

      Країни-члени Європейського Союзу планують активізувати боротьбу з антисемітизмом, тобто національної та релігійної нетолерантності щодо євреїв. Також домовилися посилити безпеку, щоб краще захистити єврейські громади та їхні установи в Європі.

      Про це інформує Associated Press.

      Читайте також: Німеччина не підтримує додаткові санкції ЄС проти Росії

      Загалом 28 міністрів закордонних справ країн ЄС у четвер, 6 грудня, затвердили декларацію про спільне визначення антисемітизму та єврейських побоювань. Причиною тому стало збільшення випадків ворожого ставлення до євреїв за останні роки.

      Документ закликає поліцейське агентство Євросоюзу "Європол" вказувати на антисемітські терористичні матеріали у мережі інтернет. Для поліпшення безпеки ЄС передбачає фінансування.

      Світовий єврейський конгрес та Європейський єврейський конгрес привітали цей крок держав ЄС, а президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер зазначив, що це рішення свідчить про усвідомлення державами ЄС необхідності серйозних дій для боротьби з викликами, що постають на ґрунті ненависті.

      Теги: Новини політики Євросоюз євреї
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Скандал із шпигунами Кремля у Британії: журналісти РФ намагалась проникнути на військову базу
       2 грудня , 17:20
      Машини тонуть і вулиці перетворилися на Венецію: у Росії Примор'я страждає від шалених злив
      7 серпня 2017 , 12:35
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук