В Еврокомиссии дали обещание по "Северному потоку-2"

Немецкий евродепутат Манфред Вебер обещает, что попытается заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Он является официальным кандидатом на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии и имеет хорошие шансы.

Вебер пояснил, что не поддерживает идею строительства "Северного потока-2", потому что проект не в интересах Евросоюза и может ему навредить, сообщает Polska Times.

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Он также добавил, что как глава Еврокомиссии, "будет использовать все имеющиеся законы для блокировки этого газопровода". Издание отмечает, что его позиция не соответствует позиции немецкого правительства. Там поддержали "Северный поток-2" частично из-за экономических выгод, которые он может принести.

Я не являюсь немецким кандидатом на пост главы Еврокомиссии, а являюсь кандидатом от Европейской народной партии,

– пояснил он свою позицию.

Отметим, опросы перед выборами в Европе 23-26 мая показывают, что ЕНП останется крупнейшей партией в Европейском парламенте. В то же время Манфред Вебер имеет неплохой шанс стать президентом Комиссии.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.