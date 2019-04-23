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      У Єврокомісії дали обіцянку щодо "Північного потоку-2"

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      Найімовірніший наступник Юнкера обіцяє блокувати "Північний потік-2"
      Найімовірніший наступник Юнкера обіцяє блокувати "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Німецький євродепутат Манфред Вебер обіцяє, що спробує заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Він є офіційним кандидатом на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії і має хороші шанси.

      Вебер пояснив, що не підтримує ідею будівництва "Північного потоку-2", тому що проект не є в інтересах Євросоюзу і може йому нашкодити, повідомляє Polska Times.

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      Він також додав, що як глава Єврокомісії, "використовуватиме усі наявні закони для блокування цього газопроводу". Видання зазначає, що його позиція не відповідає позиції німецького уряду. Там підтримали "Північний потік-2" частково через економічні вигоди, які він може принести.

      Я не є німецьким кандидатом на посаду глави Єврокомісії, а є кандидатом від Європейської народної партії,
      – пояснив він свою позицію.

      Зазначимо, опитування перед виборами в Європі 23-26 травня показують, що ЄНП залишиться найбільшою партією в Європейському парламенті. Водночас Манфред Вебер має непоганий шанс стати президентом Комісії.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Єврокомісія Газ
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