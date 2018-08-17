В Еврокомиссии считают процесс оказания помощи Греции недостаточно прозрачным
Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявил, что считает процесс выделения финансовой помощи Греции недостаточно демократическим и прозрачным.
Об этом сообщает "РИА "Новости".
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Хотя официальные лица имели большое влияние на этот процесс, они действовали по мандату, предоставленным министрами финансов еврозоны, которые принимали окончательные решения об открытии программ финансовой помощи и выделении траншей кредитов. Однако сама Еврогруппа как коллективный орган не подвергается реальному демократическому контролю. Я сам как участник заседаний Еврогруппы, чувствовал себя непросто, когда мы решали, за закрытыми дверями, судьбу миллионов греков,
– заявил Московиси журналистам.
Он также назвал такую ситуацию "демократическим скандалом" из-за того, что министры часто не были проинформированы о ситуации или не имели точного мандата от своих национальных парламентов.
Московиси подчеркнул, что Еврогруппа должна стать более демократичной, прозрачной и должна больше контролироваться.
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