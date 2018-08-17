У Єврокомісії вважають процес надання допомоги Греції недостатньо прозорим

Єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі заявив, що вважає процес виділення фінансової допомоги Греції недостатньо демократичним та прозорим.

Про це повідомляє "РИА "Новости".

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Хоча офіційні особи мали великий вплив на цей процес, вони діяли за мандатом, наданим міністрами фінансів єврозони, які приймали остаточні рішення щодо відкриття програм фіндопомоги і виділення траншів кредитів. Однак сама Єврогрупа як колективний орган не піддається реальному демократичного контролю. Я сам як учасник засідань Єврогрупи, відчував себе непросто, коли ми вирішували, за зачиненими дверима, долю мільйонів греків,

– заявив Московісі журналістам.

Він також назвав таку ситуацію "демократичним скандалом" через те, що міністри часто не були проінформовані щодо ситуації або не мали точного мандата від своїх національних парламентів.

П'єр Московісі наголосив, що Єврогрупа повинна стати більш демократичною, прозорою та повинна більше контролюватися.