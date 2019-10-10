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      В Европарламенте хотят создать спецгруппу по урегулированию войны в Донбассе

      13 Читати новину українською
      Ключи от мира в Украине в Москве, а не в Киеве, – европарламентарий
      Ключи от мира в Украине в Москве, а не в Киеве, – европарламентарий / prm.ua

      Депутат Европейского парламента от "Европейской народной партии" Андрюс Кубилюс предложил создать специальную группу по Украине. По его замыслу, такая группа должна заниматься оказанием помощи с целью восстановления мира на Донбассе.

      Новое руководство Украины стремится добиться урегулирования, которое помогло бы принести мир, безопасность и территориальную целостность государства, заявил Кубилюс во время дебатов о ситуации в Украине. Об этом сообщает "УНИАН".

      К слову: В Европарламенте создали группу "друзей Украины»: что о ней известно

      Это все несмотря на тот факт, что ключ от мира пребывает не в Киеве, а в Москве. За это нужно похвалить украинскую власть  за ее желание добиться мира. Однако мы не можем толкать ее на реализацию некоторых нереалистичных формул,
       заявил евродепутат.

      В то же время он подчеркнул, что Украина заслуживает куда большую поддержку Евросоюза в вопросе внедрения реформ и в усилиях обеспечить стабильность.

      "Впрочем, пока выглядит так, что Украина только становится жертвой избирательной кампании в США. Но мир  это не только дело Украины. Поэтому я предлагаю создать специальную группу в Европарламенте, которая будет заниматься мирным процессом в Украине",  сказал Андрюс Кубилюс.

      По его словам, эта группа могла бы действовать по примеру другой  той, которая занимается вопросом выхода Великобритании из Европейского Союза.

      Почему в Европарламенте говорили об Украине? На своем заседании в среду, 9 октября, Европейский парламент обсуждал ситуацию в Украине. В конце заседания состоялись специальные дебаты, связанные с вопросами войны в Украине.

      Обсуждение состоялось на фоне согласования формулы Штайнмайера, которая должна стать залогом мира на Востоке страны.

      blog_ava
      Зеленский поговорил с Меркель: что обсудили
      9 октября
      464
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Формула Штайнмайера Европа Европарламент
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