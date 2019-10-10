В Европарламенте хотят создать спецгруппу по урегулированию войны в Донбассе

Депутат Европейского парламента от "Европейской народной партии" Андрюс Кубилюс предложил создать специальную группу по Украине. По его замыслу, такая группа должна заниматься оказанием помощи с целью восстановления мира на Донбассе.

Новое руководство Украины стремится добиться урегулирования, которое помогло бы принести мир, безопасность и территориальную целостность государства, заявил Кубилюс во время дебатов о ситуации в Украине. Об этом сообщает " УНИАН ".

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Это все несмотря на тот факт, что ключ от мира пребывает не в Киеве, а в Москве. За это нужно похвалить украинскую власть – за ее желание добиться мира. Однако мы не можем толкать ее на реализацию некоторых нереалистичных формул,

– заявил евродепутат.

В то же время он подчеркнул, что Украина заслуживает куда большую поддержку Евросоюза в вопросе внедрения реформ и в усилиях обеспечить стабильность.

"Впрочем, пока выглядит так, что Украина только становится жертвой избирательной кампании в США. Но мир – это не только дело Украины . Поэтому я предлагаю создать специальную группу в Европарламенте, которая будет заниматься мирным процессом в Украине", – сказал Андрюс Кубилюс.

По его словам, эта группа могла бы действовать по примеру другой – той, которая занимается вопросом выхода Великобритании из Европейского Союза.