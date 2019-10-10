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      У Європарламенті хочуть створити спецгрупу по врегулюванню війни на Донбасі

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      Ключі від миру в Україні у Москві, а не в Києві, – європарламентар
      Ключі від миру в Україні у Москві, а не в Києві, – європарламентар / prm.ua

      Депутат Європейського парламенту від "Європейської народної партії" Андрюс Кубілюс запропонував створити спеціальну групу щодо України. За його задумом, така група мала б опікуватися наданням допомоги з метою відновлення миру на Донбасі.

      Нове керівництво України прагне домогтися врегулювання, яке допомогло би принести мир, безпеку і територіальну цілісність держави, заявив Кубілюс під час дебатів щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє "УНІАН".

      До слова: У Європарламенті створили групу "друзів України": що про неї відомо

      Це все попри той факт, що ключ від миру перебуває не у Києві, а в Москві. За це потрібно похвалити українську владу – за її волю добитися миру. Втім ми не можемо штовхати її на реалізацію деяких нереалістичних формул,
      – заявив євродепутат.

      Водночас він наголосив, що Україна заслуговує на куди більшу підтримку Євросоюзу у питанні запровадження реформ та у зусиллях забезпечити стабільність.

      "Втім поки виглядає так, що Україна лише стає жертвою виборчої кампанії у США. Але мир – це не лише справа України. Тому я пропоную започаткувати спеціальну групу в Європарламенті, що опікуватиметься мирним процесом в Україні", – сказав Андрюс Кубілюс.

      За його словами, ця група могла б діяти за прикладом іншої – тієї, що займається питанням виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

      Чому у Європарламенті говорили про Україну?На своєму засіданні у середу, 9 жовтня, Європейський парламент обговорював ситуацію в Україні. Наприкінці засідання відбулися спеціальні дебати, пов'язані з питаннями війни в Україні.

      Обговорення відбулися на тлі узгодження формули Штайнмаєра, яка мала б стати запорукою миру на Сході країни.

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      9 жовтня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Європа Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Євросоюз
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